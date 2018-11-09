У тюменки удалили опухоль в области носа размером с кулак

Тюменские врачи впервые выполнили эндоскопическую операцию по радикальному удалению опухоли в области носа. До этого подобные операции в России выполнялись лишь в одном клиническом центре в Москве.

Женщина обратилась к врачу в связи с постоянной невыносимой головной болью. На снимке МРТ медики обнаружили опухоль размером с кулак, которая заняла весь решетчатый лабиринт и большую область внутри черепа. Образование проросло в правую глазницу и очень близко подошло к внутренней прямой глазодвигательной мышце и блокировало все околоносовые пазухи, спровоцировав развитие пансинусита, последствием которого и стали мучительные приступы головной боли. Никаких других клинических симптомов или внешних признаков заболевания не проявлялось.

Опухоль находилась на ранней стадии и не успела метастазировать в другие органы. На консилиуме врачей различных направлений было принято решение выполнить радикальную операцию, которую провели врачи единственного в области специализированного отделения оториноларингологии стационара Медико-санитарной части "Нефтяник". Оперировал главный оториноларинголог Тюменской области Дмитрий Щербаков.

Операция проходила без разрезов. Через прокол в носу был полностью удален опухолевый узел и решетчатая кость, дренированы околоносовые пазухи. Операция прошла успешно, без кровопотери. При операции был риск задеть зрительный нерв, так как опухоль буквально вросла в правую глазницу. Благодаря ювелирной работе хирургов под контролем современного навигационного оборудования, удалось сохранить зрение пациентке.

"Сразу после операции головные боли прекратились, женщина чувствует себя прекрасно, носовое дыхание не затруднено, риска внутричерепных осложнений синусита нет. Пациентка выписана и направлена для наблюдения в специализированное медицинское учреждение онкологического профиля для дальнейшей терапии", — сообщили в пресс-службе "МСЧ "Нефтяник".