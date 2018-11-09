Региональный форум замещающих семей пройдет в Тюмени

Около 200 родителей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, встретятся 10 ноября в Тюмени на IV Региональном форуме. Мероприятие пройдет во дворце творчества "Пионер".

Современные технологии помощи семьям с детьми на форуме представят социально-реабилитационные центры, участники форума ознакомятся с системой государственной поддержки замещающих семей, технологиями постинтернатного сопровождения, методиками выстраивания внутрисемейных отношений.

По сведениям департамента социального развития Тюменской области, в нашем регионе проживают более 6 тысяч детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 96% воспитываются в семьях, формы устройства – усыновление, опека (попечительство), приемная семья и патронатная семья.

В Тюменской области нет детских домов. Функционируют 6 организаций для детей-сирот, основная цель которых — содействие устройству детей в семьи, подготовка детей к проживанию в семьях. В настоящее время в организациях для детей-сирот проживают чуть более 250 детей-сирот, ожидающих своих будущих родителей.

В области более 4,5 тысяч замещающих семей. Около 300 из них приняли на воспитание трех и более детей.

В регионе действует система государственной поддержки замещающих семей, которая включает выплаты из федерального и областного бюджета, социальное сопровождение замещающих семей, работу школ замещающих родителей, бесплатный детский отдых и другие меры.

Организатором форума является департамент социального развития Тюменской области. Два последних года форум проходит при поддержке федерального проекта "Крепкая семья".