Мобильный детский технопарк "Кванториум" будет работать в тюменских селах

С октября 2019 года передвижной детский технопарк "Кванториум" начнет работу в Тюменской области. Мобильный детский технопарк позволит значительно расширить охват ребят, желающих заниматься научным творчеством, а также решит проблему доступности новых моделей дополнительного образования для детей в сельской местности.

Передвижной технопарк "Кванториум" – это практически полноценный "Кванториум" в миниатюре, созданный на базе перевозной автомобильной станции и представляющий собой настоящую технологическую лабораторию и опорный центр подготовки. Он будет оснащен всем необходимым оборудованием для обучения по ряду направлений: робоквантум, промышленный дизайн, аэроквантум, IT-квантум, Геоквантум. Также в лаборатории будет представлен многофункциональный комплекс Хайтек, в котором установлены станки, 3D-принтеры, сборочная и паяльная зона, чтобы дети могли воплотить свои проекты в действующие рабочие прототипы.

Мобильный технопарк "Кванториум" будет работать в одном муниципальном районе на протяжении 12 дней, с понедельника по субботу включительно. В первую половину дня реализуется проект "Урок технологии", во вторую – дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной и технической направленности.

Федеральная сеть детских технопарков "Кванториум" – это уникальные площадки для ускоренного развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Каждый "Кванториум" оснащен высокотехнологичным оборудованием. Отличительной особенностью является не только обучение детей инженерному образованию, но и проектной деятельности, ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), а также 4К-компетенциям (коммуникация, креативность, командное решение проектных задач, критическое мышление).

Открытие мобильного детского технопарка "Кванториум" в Тюменской области реализуется в рамках федеральной инициативы "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".