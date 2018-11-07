"Ночь искусств" в Тюмени: как это было

Фото Ирины Алькаевой

4 ноября Тюменское музейно-просветительское объединение приняло участие во Всероссийской культурно-образовательной акции "Ночь искусств". Одновременно на всех музейных площадках были организованы интерактивные занятия, перформансы, мастер-классы, выставки, спектакли и другие культурные события. По итогам этой грандиозной акции, которая прошла под девизом "Искусство объединяет", на музейных площадках побывали около 22 тысяч посетителей.

Основная часть мероприятий реализовывалась бесплатно, в том числе посещение музейных экспозиций Археологического музея-заповедника на оз. Андреевском, музеев "Усадьба Колокольниковых", "Дом Машарова" и "Городская Дума",мультимедийного парка "Россия – моя история", а также Музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63), ставшего самым посещаемым в Тюмени музейным объектом "Ночи искусств". Здесь экскурсии в открытое фондохранение проводились вплоть до полуночи. Экскурсанты в сопровождении руководителя ТМПО Светланы Сидоровой с интересом рассматривали древние артефакты, коллекции деревянных наличников и дымников, а также разбирались в символике прошлого и настоящего.

В целях успешной реализации масштабного проекта "Ночь искусств" в Тюменской области работала большая сплоченная команда музейных специалистов разных уровней и направлений. Тюменское музейно-просветительское объединение благодарит партнеров и волонтеров за помощь в организации и проведении акции, выражает особую признательность посетителям за активное участие, а также представителям средств массовой информации за информационную поддержку.

Фото с мероприятия можно увидеть на официальных страницах Тюменского музейно-просветительского объединения в социальных сетях: https://vk.com/tmpo72, https://www.facebook.com/tmpo72/.