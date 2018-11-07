Тюменские школьники приняли участие в олимпиаде по математике

В Тюмени стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 7 ноября в школе № 15 учащиеся проверяли свои знания по математике. До конца декабря 7-11-классники выполнят олимпиадные задания еще по 22 предметам, в том числе по биологии, химии, физике, русскому языку, географии, МХК и иностранным языкам.

"Внимание к проведению всех этапов Всероссийской олимпиады школьников очень высок. В школьном этапе приняли участие более 35 000 юных тюменцев из всех школ города. Это говорит от том, что и детям, и педагогам важно показывать высокий уровень знаний и быть конкурентоспособными. В олимпиаде по некоторым предметам - например, испанскому языку - тюменские школьники участвуют впервые. Здесь будут состязаться представители гимназии №1, школы №70, лицея №81 и физико-математической школы. Олимпиада по еще одному языку — китайскому — будет проводиться во второй раз. И мы отмечаем рост интереса у тюменских учеников", - рассказала заместитель директора департамента образования администрации Тюмени Ольга Тренина.

Отличившиеся на муниципальном этапе всероссийской олимпиады проходят на региональный уровень, послеэтого победители примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады. В нём участвуют только представители 9-11 классов.