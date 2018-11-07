С начала года в Тюмени на свет появилось 11 тысяч малышей

13:00 07 ноября 2018
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По сведениям комитета загс администрации Тюмени, в октябре 2018 года в областном центре родился 1161 ребенок. Всего с начала года в нашем городе на свет появилось 11143 малыша.

Также в минувшем месяце сотрудники комитета загс зарегистрировали 472 новые супружеские пары. За десять месяцев 2018 года свидетельства о регистрации брака получили 5616 семей.

Теги: брак , демография , дети , ЗАГС , семья
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