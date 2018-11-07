Жителей и гостей Тюмени приглашают на автобусные экскурсии

Фото пресс-службы ТМПО

Обзорные экскурсионные маршруты познакомят жителей и гостей Тюмени с ее достопримечательностями, выдающимися личностями и увлекательными современными событиями.

Ближайшие экскурсии состоятся 10–11 ноября. 10 ноября пройдет экскурсия на двухэтажном автобусе "Ночь. Улица. Фонарь. Автобус…", во время которой участники посетят старинные кварталы Тюмени: Тычковку, Сараи, Потаскуй, проедемся по Ямской слободе, полюбуемся на вечерние огни моста Влюбленных и набережной, на классические формы Тюменского драматического театра. Экскурсовод расскажет, как в городе развлекалось купечество, кого называли "парижанами", когда появились первые автомобили, светофоры и автобусы. Начало экскурсии в 19:00 и 20:00, стоимость билета: 200 руб. – первый этаж, 300 руб. – второй этаж. Дети до 14 лет на втором этаже – 200 руб. Возрастная категория 12+

11 ноября, в день рождения основателя тюменского музея, известного сибирского ученого, педагога Ивана Яковлевича Словцова, состоится автобусная экскурсия "От музея к музею". Участников познакомят с историей Тюмени и ее достопримечательностями, экскурсовод расскажет об основателе первого городского музея и о том, как сейчас развивается музейное пространство современного города, сообщают в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения. Начало экскурсии в 12:00 и 14:30. Стоимость билета: 300 руб. – первый этаж, 400 руб. – второй этаж. Дети до 14 лет, пенсионеры: 200 руб. – первый этаж, 250 руб. – второй этаж. Возрастная категория 6+

Заказать экскурсию и узнать подробности можно по телефону +7 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372.