Тюменские активисты ОНФ примут участие в съезде движения в Москве

Съезд Общероссийского народного фронта пройдет 29 ноября в Москве. Основным вопросом станет народный контроль за исполнением "майского суперуказа" президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. В обсуждениях примут участие и активисты тюменского регионального отделения ОНФ.

"Глава государства поставил перед страной новые амбициозные задачи. Мы в Народном фронте хорошо пониманием, что без эффективного народного контроля и диалога между властью и обществом их будет сложно воплотить в жизнь. С 2014 года ОНФ контролирует исполнение президентских указов и поручений в каждой территории и доносит свою позицию президенту. Наши активисты лично убедились в том, что зачастую между красивыми цифрами в отчетах чиновников и реальным положением дел на местах может быть пропасть. Мы давали свои заключения на доклады правительства и сообщали президенту свое мнение о реальном положении дел с исполнением его поручений. Наш опыт общественного контроля оказался эффективным, будем использовать его и в работе с "майским суперуказом" 2018 года", - отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Что касается новой работы в рамках "майского суперуказа", то, по словам Тимофеевой, Народный фронт планирует расширить контроль. ОНФ будет оценивать эффективность нацпроектов с точки зрения улучшения качества жизни людей, следить за эффективностью государственных расходов, кроме того - будет ежегодно готовить свои предложения по корректировке нацпроектов, определенных суперуказом, с учетом мнения жителей регионов.

Съезд ОНФ в Москве станет масштабной всероссийской площадкой, на которой соберется более 3,5 тыс. человек: федеральные и региональные эксперты ОНФ, активисты и "народные контролеры" из всех регионов страны, финалисты конкурса "Лидеры России" и доверенные лица Владимира Путина, представители волонтерских и добровольческих движений, федеральные и региональные журналисты.

"Тюменское отделение активно включается в процессы по всем направлениям, участвуя в обсуждениях конкретных вопросов и задач, а также используя наработанный опыт в части гражданского контроля. Планируя свое участие в Съезде, я нацеливаюсь на плодотворную работу, которая позволит объективно оценить результаты нашей деятельности за уходящий год, поставить четкие цели и задачи на ближайшую и долгосрочную перспективу, определить эффективные инструменты и механизмы. Уверен, что нас ждет живое, пристрастное общение с коллегами на самые актуальные темы", - прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александр Пересторонин.

Как отметил руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов, на Съезде 2018 года будет использован новый формат антиконференции, которая будет проходить на 12 площадках, соответствующих 12 нацпроектам "майского суперуказа" президента страны.

"Формат антиконференции - это живое и свободное общение с модераторами тематических площадок без докладчиков и выступлений в прениях. Отдельная площадка будет посвящена активностям региональных команд "Молодежки ОНФ". По итогам антиконференции мы выработаем инструменты и форматы народного контроля за реализацией "майского суперуказа" президента РФ по каждому из 12 направлений. Главная цель всей дальнейшей работы – это реальные позитивные изменения в жизни каждого человека, каждой российской семьи. Об этом говорил и наш лидер на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам", - заявил Алексей Анисимов.

Напомним, в ходе первого заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поручил Народному фронту продолжить практику общественного контроля и анализировать, как россияне воспринимают ход исполнения нацпроектов и, главное, как они влияют на качество жизни простых людей. "Нужно шире использовать накопленный опыт гражданского контроля, и в этой связи в рамках Общероссийского народного фронта хочу попросить активистов, экспертов этой общественной организации и дальше действовать столь же энергично, как и в предыдущее время", - отметил глава государства.