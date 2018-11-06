Прокуратура потребовала заблокировать 22 сайта об интим-услугах

Сотрудники Ялуторовской межрайонной прокуратуры Тюменской области при мониторинге интернет-ресурсов выявили 22 сайта с фото и контактами проституток, а также расценками на их услуги.

В России за проституцию привлекают к административной и уголовной ответственности, распространение информации о такой деятельности запрещено федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени административные иски о признании размещенной на сайтах информации запрещенной к распространению. Требования прокуратуры судом удовлетворены в полном объеме и доступ к противоправной информации заблокирован, сообщает старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со средствами массовой информации Елена Мельникова.