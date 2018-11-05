Тюменские и шведские комиксисты обменяются опытом

Источник: группа "SPACE COW. Магазин комиксов" ВКонтакте

Российские комиксисты в составе делегации от посольства Швеции в Москве посетят знаменитую Школу комиксов в Мальмё. Среди них – художник-иллюстратор Виталий Лазаренко, который презентует сборники тюменских комиксов.

"Мы едем обменяться опытом со студентами и преподавателями, узнать, как живут шведские мультикультурные семьи, и с какими трудностями здесь сталкиваются мигранты", - сообщил Виталий Лазаренко. Поездка состоится 8-14 ноября.

На протяжении нескольких лет в Тюмени выпускается антология комиксов местных авторов Black Milk. Наибольшую популярность в России и за ее пределами получил супергерой Тюмэн — персонаж комический, имеющий суперспособности, но неспособный разобраться со своей жизнью, пишет "Вслух.ру".

А 16-17 ноября команда тюменских комиксистов отправится в Москву, чтобы поучаствовать в Российско-Германском форуме креативных индустрий Art-Werk с выставкой работ тюменских иллюстраторов и лекцией-перформансом о том, как тюменская лавка комиксов превратилась в независимый издательский проект.