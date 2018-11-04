Тюменцы будут соревноваться в банных процедурах

Фото из группы "Клуб парения "ДобраБаня" ВКонтакте

Чемпионат Тюменской области по парению в русской бане пройдет 24-25 ноября в Ялуторовске на базе клуба "ДобраБаня". Участники будут соревноваться по трем номинациям: парение, спа-баня и веллнесс-баня.

Как сообщают организаторы, оценивать проводимые процедуры будут профессионалы по парению в бане, ориентируясь на регламент и шкалу баллов.

"Будет оцениваться, как банщик держит пар, какими техниками владеет, как общается с моделью и как подбирает венки. Главное в этих соревнованиях - не скорость, а мастерство. Каждый участник и его модель проведут в парной не более 20 минут",- отметила судья международной категории Елена Абибок.

Для участия в чемпионате уже заявились мастера из Тюмени, Ялуторовска, а также Cургута и Когалыма.

Зрители смогут увидеть старинные и новые техники оздоровительных банных процедур и спа-процедур. Победители представят регион на всероссийском чемпионате "Русь Банная 2019" в Норильске, пишет "Тюменская область сегодня".

Планируется, что в 2019 году в Тюмени состоится большой фестиваль, посвященный традициям русской бани.