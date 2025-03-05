В банном комплексе Тюмени после пожара продолжают проливать конструкции и устанавливают причины возгорания

12:29 05 марта 2025
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В Тюмени сотрудники МЧС России продолжают проливать после пожара конструкции трехэтажного здания на улице Полевой, в котором располагается банно-ресторанный комплекс "Городские парильни".

Локализован пожар в на площади 800 квадратных метров был вчера. Пострадавших нет. 

"На месте происшествия работают специалисты Главного управления МЧС России по Тюменской области. В разборе и проливке конструкций здания задействованы 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Сотрудниками отдела дознания проводятся все мероприятия для выяснения причин пожара", - сообщил начальник службы пожаротушения 32 ПСО Главного управления МЧС России по Тюменской области Евгений Шатунов.

 

Теги: баня , пожары
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