Пострадавший от пожара банный комплекс в Тюмени сообщил о приостановке работы

07:40 05 марта 2025
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Банно-ресторанный комплекс "Городские парильни" в Тюмени приостановил свою работу из-за случившегося пожара. 

"Уважаемые гости, банный комплекс "Городские парильни" по техническим причинам временно не работает!" - сообщение опубликовано в телеграм-канале заведения.

Возгорание в трехэтажном здании во вторник произошло в восьмом часу вечера. Находившиеся в нем люди эвакуировались самостоятельно. Позже МЧС сообщило, что горит утеплитель крыши и конструкции третьего этажа здания отдельными очагами, пострадавших нет. Около полуночи пожар был локализован на площади 800 квадратных метров.

Теги: баня , пожары
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