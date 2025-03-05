Пострадавший от пожара банный комплекс в Тюмени сообщил о приостановке работы

Банно-ресторанный комплекс "Городские парильни" в Тюмени приостановил свою работу из-за случившегося пожара.

"Уважаемые гости, банный комплекс "Городские парильни" по техническим причинам временно не работает!" - сообщение опубликовано в телеграм-канале заведения.

Возгорание в трехэтажном здании во вторник произошло в восьмом часу вечера. Находившиеся в нем люди эвакуировались самостоятельно. Позже МЧС сообщило, что горит утеплитель крыши и конструкции третьего этажа здания отдельными очагами, пострадавших нет. Около полуночи пожар был локализован на площади 800 квадратных метров.