В Тюмени продолжают тушить крышу и третий этаж "Городских парилен"

Утеплитель крыши и конструкции третьего этажа отдельными очагами продолжаю гореть в банном комплексе на улице Полевой в Тюмени, сотрудники ГУ МЧС проводят разборку и проливку очагов пожара.
"Горит здание банного комплекса. Здание трехэтажное, размерами в плане 27 на 33 (метра). Горит крыша и третий этаж. Сил и средств на пожаре достаточно. Пострадавших на пожаре нет", - сообщил об обстановке с места происшествия начальник 32-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Тюменской области Денис Журавлёв.
Сообщение о задымлении на кровле трёхэтажного общественного здания поступило в восьмом часу вечера. Находившиеся в нем эвакуировались самостоятельно.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области.
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