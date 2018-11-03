День рождения Российского движения школьников отметили в Ялуторовске

Фото группы "Медиашкола РДШ" "ВКонтакте"

День рождения Российского движения школьников участники ялуторовского отделения отметили в конце октября увлекательным квестом, в ходе которого записали оригинальные видеопоздравления и исполнили "фирменный" танец РДШ.

Также ребята показали навыки в определении военных званий по погонам и в расположении на кителе орденов и медалей. Таким образом, каждая из станций стала отражением одного из направлений деятельности движения школьников: информационно-медийное, военно-патриотическое, личностное развитие и гражданская активность.

Как пишет "Тюменская область сегодня", в Тюменской области Российского движения школьников (РДШ) появилось в 2016 году, а в город декабристов оно попало в сентябре 2017-го.

В Ялуторовск РДШ "привезла" заместитель директора по воспитательной работе школы № 1 Марина Анатольевна Ткаченко. Сперва участники этого движения появились в "первой", а затем, как по цепной реакции, к РДШ подключились и остальные общеобразовательные школы города. Тогда же появился и муниципальный штаб движения. Его "приписали" к Молодёжному социально-деловому центру, а куратором назначили специалиста по работе с молодежью МСДЦ Татьяну Исакову.