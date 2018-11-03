Первый канал покажет "Тобол" в формате телесериала

Тюменцы смогут увидеть полнометражный фильм "Тобол", но и его версию в формате сериала на Первом канале. При этом сценарии картин различаются.
"По сути, у нас получилось два разных произведения. Полнометраж рассчитан на аудиторию 15-35 лет и представляет собой исторический фильм. Сериал – это драма, это будет другая аудитория. Сценарий сериала более приближен к роману "Тобол" Алексея Иванова, здесь будут показаны крещение язычников, староверы и их гонение из церкви, староверческие пожары, самосожжения. Будет больше любовных линий", - рассказал генеральный продюсер фильма Олег Урушев.
Первый канал уже выкупил как полнометражный фильм, так и сериал. Олег Урушев выразил уверенность, что после экранизации телевизионной версии фильма "Тобол" о том, что такое Тобольск и Тобольский кремль, узнает еще больше людей.
Напомним, кинопремьера исторического фильма "Тобол" состоится 21 февраля. Во всех кинотеатрах страны уже идет показ минутного трейлера, а с января 2019 года начнется мощнейшая рекламная кампания. Запланированы презентации картины в США, Канаде, Китае и Германии, пишет "Тюменская линия".
Российская историческая драма "Тобол" рассказывает зрителям о молодом офицере новой гвардии Петра I Иване Демарине, который по заданию царя отправляется в Тобольск. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Главные роли в картине исполнили Илья Маланин, Дмитрий Дюжев и Дмитрий Назаров.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru