Детская школа искусств "Палитра" в Тюменском районе отметила полувековой юбилей

Мероприятие, посвященное 50-летнему юбилею детской школы искусств "Палитра" в поселке Московский Тюменского района, прошло 1 ноября.

Со знаменательным событием педагогов и воспитанников школы поздравили представители администрации Тюменского района, родительского комитета и депутаты. В рамках праздника состоялось награждение благодарственными письмами преподавателей школы, а также учащихся - дипломантов районного конкурса "Люблю тебя, мой край родной!", пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

История "Палитры" началась в 1968 году. У ее истоков стояли преподаватели фортепиано Валерий Кирьянов и Александра Савинова.

"Палитра" зарекомендовала себя как кузница талантливых, одаренных детей. Не только в нашем районе, но и в большой Тюменской области славится ансамбль гитаристов, любое мероприятие способны украсить своим выступлением участники фольклорного ансамбля "Скоморошки".

Юные артисты, танцоры и исполнители щедро делятся своими успехами: дают концерты для земляков в стенах школы, выезжают в учреждения социальной защиты населения, в общеобразовательную школу. Активно участвуют воспитанники "Палитры" в поселковых и районных мероприятиях, фестивалях и конкурсах.