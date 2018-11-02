УК "Благо" произвела ремонт крылец подъездов многоквартирного дома

Фото: УК "Благо"

Крыльцо подъезда – это неотъемлемая часть фасада, которая встречает, провожает своих жильцов и их гостей. Из-за высокой проходимости, а также под воздействием природных и физических факторов материал, используемый для строительства входных групп, со временем приходит в негодность и как следствие теряется внешний вид. Поэтому плановый ремонт данных объектов – одна из задач управляющих компаний.

Сотрудники управляющей компании "Благо" заботятся о своих жильцах и внешнем виде вверенных домов, поэтому на днях завершили ремонт крылец в доме по адресу Таллинская 7/1. Работы включали в себя устройство наборных ступеней с площадкой, устройство ограждения, облицовку ступеней плиткой, а также в каждом из подъездов был оборудован пандус. Таким образом, входные группы стали не только красивыми, но также комфортными для всех категорий граждан и безопасными.

Кроме того, продолжаются работы по облицовке фасада сайдингом в доме, расположенном по адресу проезд Заречный, 12. Их планируется завершить к середине ноября.