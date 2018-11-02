"Атмос Синема" приглашает тюменцев на премьерный показ фильма "Пришелец"

16:49 02 ноября 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Премьерный показ российского блокбастера "Пришелец" пройдет в кинотеатре "Атмос Синема" 7 ноября в 20:00.

В результате цепи трагических случайностей на далекой планете в одиночестве оказывается космонавт. Его жизнь находится в постоянной опасности. Нечто необъяснимое, вступившее с ним в контакт, навсегда изменит его. 

Приобрести билеты можно на сайте кинотеатра: atmoscinema.ru

Теги: кино , премьера
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