"Атмос Синема" приглашает тюменцев на премьерный показ фильма "Пришелец"

Премьерный показ российского блокбастера "Пришелец" пройдет в кинотеатре "Атмос Синема" 7 ноября в 20:00.
В результате цепи трагических случайностей на далекой планете в одиночестве оказывается космонавт. Его жизнь находится в постоянной опасности. Нечто необъяснимое, вступившее с ним в контакт, навсегда изменит его.
Приобрести билеты можно на сайте кинотеатра: atmoscinema.ru
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