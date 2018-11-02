Жители Саратовской области могут получить нейрохирургическую помощь в ФЦН Тюмени

Фото пресс-службы ФЦН

Потребность в оказании высокотехнологичной нейрохирургической помощи во многих регионах России сегодня выше, чем возможности местных медицинских учреждений. Повысить ее доступность призван Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени. Получить плановую бесплатную помощь здесь могут жители всей России, в том числе и Саратовской области.

В конференции, недавно проходившей в городе Балаково на базе Саратовского медицинского центра Федерального медико-биологического агентства, принял участие нейрохирург Федерального центра нейрохирургии Тюмени Вячеслав Куртуков. Его приезд на эту встречу состоялся благодаря исполняющему обязанности директора учреждения Федора Старостенко и главному экономисту клинки Ольге Гутыниной.

По словам Вячеслава Куртукова, попасть на лечение в ФЦН Тюмени сегодня намного проще, чем в московские центры такого уровня. В первую очередь, это возможно благодаря заочной онлайн-консультации.

"Через специальную форму на нашем сайте можно отправить заключение врача, результаты обследования, снимки, оценив которые, мы дадим ответ, необходимо ли пациенту лечение в нашем центре. В случае положительного ответа, ему нужно будет получить направление у невролога по месту жительства, и в достаточно короткий срок мы сможем принять его на лечение", - рассказал врач.

Таким образом, жители Саратовской области могут попасть в центр мирового уровня, где работают опытные врачи под руководством профессора Альберта Суфианова, минуя огромные очереди и сэкономив драгоценное время, которое, порой, бывает жизненно необходимым.

Во время своего визита в Балаково тюменский специалист проинформировал работников медицинских учреждений о возможностях ФЦН и схеме направления пациентов, а также провел консультации. В числе тех, кто попал на прием к Вячеславу Куртукову, оказалась одна из сотрудниц больницы, страдающая от грыжи межпозвоночного диска. Ее приезд на лечение в ФЦН Тюмени уже запланирован на начало ноября.

Стоит отметить, что в ФЦН Тюмени оказывают помощь при широком спектре патологий. Здесь помогают побороть онкологические заболевания, проблемы нейрососудистого характера, детские неврологические болезни, справиться с последствиями травм, при этом берутся даже за самые тяжелые случаи.

Федеральный центр нейрохирургии Тюмени признан мировыми экспертами одним из лучших. Уникальное современное оборудование и огромный опыт врачей дают шанс на выздоровление многим.

Так, гибридная операционная, не имеющая аналогов в России, позволяет контролировать состояние пациента прямо во время операции. С помощью оборудования врач, например, может на месте оценить, насколько качественно удалена опухоль.

"Раньше в обычных операционных этого сделать было невозможно, здесь можно гарантировать стопроцентный результат, даже если хирург не имеет колоссального опыта. Наличие такой операционной позволяет исключить человеческий фактор, здесь очень умная операционная, машины сами все просчитывают, дает траекторию, человеку нужно просто выполнять", — рассказал главный врач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов.

Пациенты и врачи, посещавшие ФЦН в Тюмени, отмечают не только высокий уровень оснащенности, но и комфортные условия пребывания. Сотрудники центра стараются создать психологически благоприятную обстановку и рады, если в этом принимают участие родственники.