Тюменцам предлагают завлечь в зимнюю Тюмень жителей других городов

Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Акция "Хочу в Тюмень" стартовала вчера в областном центре. Каждый желающий может отправить открытку с красивым видом Тюмени своим друзьям и близким в любую точку земного шара и пригласить их посетить наш город в новогодние каникулы.

Все, кто сделают фото этой открытки – и отправители, и получатели, и разместят снимок в Instagram или "ВКонтакте" с хештегом #хочувтюмень, автоматически становятся участниками розыгрыша призов от организаторов. Пять счастливчиков смогут выиграть для получателей открыток билеты в Тюмень и обратно, еще 50 (это могут быть и отправители, и получатели) – станут обладателями подарков от партнеров. Итоги розыгрыша будут подведены 22 декабря.

"Эта акция проводится уже второй раз. В этом году она называется "Хочу в Тюмень". Мы проводим ее для того, чтобы привлечь людей из других городов в Тюменскую область. Почему зимой? Потому что в это время года у нас очень много разных активностей, которые удивят жителей, например, центральной России. У каждого есть шанс посетить наши термальные источники, насладиться местной гастрономией, почувствовать настоящую зиму, увидеть, что такое Сибирь. К тому же в нашем регионе разработано много туристических программ. Например, "Рождество по-сибирски", в рамках которой мы предлагаем посетить города Тюменской области – Берендеево царство в Ялуторовске, Тобольск, где зимой происходит настоящая сказка", - рассказала начальник отдела развития Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мариета Матевосян.

Открытки можно заполнить и отправить на первом этаже в ТРЦ "Галерея "Вояж". Также отправить открытку и найти подробности проведения акции можно на через сайте Visittyumen.ru и в мобильном приложении Visittyumen.