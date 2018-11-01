В Уватском районе завели уголовное дело на мужчину, скрывшего свой ВИЧ-статус от партнерши

16:30 01 ноября 2018
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Фото: pixabay.com

В Уватском районе задержан 41-летний житель соседней области, подозреваемый в том, что поставил под угрозу заражения ВИЧ-инфекцией свою спутницу.

ВИЧ-инфекция у мужчины была выявлена в начале 2018 года, его предупредили об уголовной ответственности в случае заражения другого человека этим заболеванием. Несмотря на это, он вступил в половую связь с женщиной, не предупредив ее о своем диагнозе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.122 УК РФ, за сокрытие болезни ему грозит до года лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Теги: ВИЧ , уголовное дело
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