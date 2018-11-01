Тюменские врачи вернули зрение глухонемой пациентке

Непростую операцию по восстановлению зрения выполнили специалисты Областной клинической больницы №1 в Тюмени. Они помогли вновь обрести зрение женщине, которая была лишена и других возможностей коммуникации с миром — она не могла слышать и говорить.

"Женщина родилась глухонемой и с детства жила в интернате. Когда ее нашел брат, она уже ослепла на оба глаза. Диагноз: осложненная перезрелая катаракта. Сколько лет она так жила неизвестно, так как не могла ничего сказать", — рассказали в пресс-службе медучреждения.

В офтальмологическое отделение ОКБ №1 брат пациентки обратился сразу. Врачи провели тщательное обследование. Врачи обнаружили, что хрусталик не только помутнел, но и затвердел. Это крайне тяжелая форма катаракты. Не в каждой клинике берутся за лечение таких случаев. Все осложнялось и сопутствующими заболеваниями.

Операцию провел заведующий офтальмологическим отделением Григорий Симоненко. Он выполнил факоэмульсификацию. Через минимальный разрез в несколько миллиметров он раздробил затвердевший хрусталик с помощью ультразвука, а после имплантировал искусственную линзу. После операции женщина впервые увидела лицо своего брата.

Офтальмологи ОКБ №1 рекомендуют не ждать, когда катаракта созреет: это ухудшает и ход операции, и ее прогноз. Также они советуют раз в год проходить профилактический осмотр и проверять внутриглазное давление.