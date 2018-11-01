В Тюмени хотят создать центр компетенций по вопросам городского озеленения

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Качество работы служб, занимающихся содержанием озелененных территорий в Тюмени, в очередной раз обсудили на заседании Тюменской городской думы. Нарекания у депутатов вызвали техники посадки и уровень обслуживания зеленых насаждений.

Депутат Александр Захаров отметил, что в областном центре всё еще оставляют желать лучшего профессиональные подходы к высадке, сохранению и обслуживанию растений.

"Деревьев мы сегодня сажаем очень много, но на качество посадки тоже нужно обратить внимание. Можем посадить дерево и не зафиксировать его растяжкой, чтобы оно стояло четко. Можем не соблюсти уровень газона по отношению к бордюру, а потом спустя две–три зимы за бюджетные деньги убираем старый газон и делаем новый", ― привел в пример Захаров.

Владимир Гороховцев обратил внимание на проблемы с обрезкой деревьев из-за отсутствия должного контроля над этим процессом, а Андрей Потапов поинтересовался, планируется ли при дальнейшем озеленении города высаживать взрослые высокие деревья, чтобы результат озеленения был виден сразу, а не закупать растения, которым нужно время, чтобы вырасти.

"Больше двух лет мы применяем только крупномерные саженцы не менее 2,5 метра, и это нам помогает достигать результатов в виде взрослого дерева, ― прокомментировал вопрос замглавы города Павел Перевалов. ― Конечно, есть практика, к примеру в Москве, где завозят взрослые десятиметровые деревья из европейских питомников, но мы пока такой практикой не руководствуемся, а ищем баланс между ценой и качеством".

Депутат Мурат Тулебаев поддержал замечания коллег и напомнил о планах городских властей вверить контроль за содержанием и обслуживанием зеленых насаждений МКУ "Леспаркхоз". Ранее на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев сообщил, что при принятии бюджета города будет предложена инициатива по выделению средств на создание стратегического документа озеленения Тюмени.

"Чтобы мы системно вопрос озеленения в городе решали, нам необходим некий единый центр компетенций, который будет вырабатывать эти подходы и изучать опыт других городов и стран, адаптировать это под наши условия", ― отметил заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов.

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный подчеркнул, что создание стратегии озеленения и центра компетенций может оказаться недостаточно для решения существующих проблем, если депутаты и общественность не приложат достаточно усилий в этом направлении.

"Содержание насаждений ― это наша общая задача. Мы колоссальные деньги тратим на озеленение, и в каком состоянии уже в мае всё это находится? Пройдите возле любого объекта социальной сферы: трава по колено, совершенно неприглядный вид. Мы должны вокруг своих учреждений и домовладений наводить порядок. Давайте объявим войну бесхозяйственности и неопрятности, которую встречаем на каждом шагу. Мы должны взять на себя обязанность и наладить контроль за этой работой", ― отметил председатель Тюменской гордумы.

Влада Нерадовская