Выставка "Тюменская марка" определила победителей в пяти номинациях

Фотографии предоставлены пресс-службой организатора конкурса "Тюменская марка"

Выставка товаров и услуг ста лучших предприятий малого и среднего бизнеса города Тюмени "Тюменская марка" определила пять запомнившихся стендов компаний по номинациям. Лучших определяли сами участники выставки, ставя баллы.

"Самым ярким" стендом выставки стала экспозиция ООО "Гермес" - свадебного направления Green House. Сотрудники компании расположили мини-кафе и фотозону в королевском свадебном стиле и приглашали запечатлеть момент всех желающих. В качестве приза победители получили сертификат в парикмахерскую "Master Lee", которая отличается высоким уровнем сервиса, строгим контролем качества и располагающей атмосферой.

"Самым креативным" стало предприятие "Умные системы контроля". Его специалисты доставили на выставку передвижного умного робота, который все два дня её проведения развлекал и радовал посетителей.

"Самой вкусной" по мнению большинства участников стала продукция экспозиции предпринимателя-сыровара Ивана Рожкова, который вместе со своими работниками предлагал продегустировать с десяток изысканных видов сыров и рассказывал некоторые секреты их приготовления.

"Самой активной" признали компанию "Центр массажных технологий", сотрудники которой демонстрировали качество массажа посетителям выставки.

"Самым гостеприимным" стендом стала экспозиция салона красоты "Грациаль". Его визажисты и парикмахеры на протяжении двух дней следили за красотой посетительниц выставки, сообщили в пресс-службе организаторов конкурса "Тюменская марка".

Отметим, озвученные итоги выставки 26 и 27 октября не могут повлиять на результаты конкурса "Тюменская марка". Победители будут определены только посредством подсчета голосов "народных экспертов", посетителей выставки, участников конкурсной комиссии и посетителей официального сайта marka72.ru. В настоящее время суммирование голосов продолжается. Победителей в каждой из десяти номинаций конкурса назовут 15 ноября в 15.00 на гала-концерте в ДК "Нефтяник".

Организаторы конкурса: администрация города Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области. Генеральный партнёр: аквапарк "ЛетоЛето".