Тюменцы могут посетить уникальную тактильную выставку

Фото пресс-службы Тюменского музейно-просветительского объединения

Тактильная выставка "Белая трость. Попробуй. Прочувствуй. Проживи!", представленная в музейном комплексе им. И.Я. Словцова, позволяет посетителям в прямом смысле прикоснуться к искусству. Посетить ее можно до 9 декабря, сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.

Через произведения искусства незрячий человек может получить новую информацию и впечатления. Зрячие люди могут посетить эту выставку с повязкой на глазах и тактильной тростью в руках для того, чтобы попробовать, каково это жить в мире, где можно опереться лишь на слух, осязание и обоняние. Посетители могут прочувствовать сложность ориентирования в огромном и постоянно меняющемся мире, вопытаться выйти из зоны комфорта и прожить это краткое мгновение.

Выставка приурочена к Международному дню белой трости, который отмечался в середине октября. Его главная цель – напомнить мировому сообществу о проблемах людей, которые из-за ограниченного или потерянного зрения лишены возможности видеть красоту окружающего мира, любоваться богатствами природы, архитектуры.

Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" предусматривает создание универсальной безбарьерной, инклюзивной среды, адаптацию людей с ограниченными зрительными возможностями к современному социокультурному пространству.