Тюменская прокуратура нашла нарушения в ишимской колонии строгого режима

Сотрудники прокуратуры Тюменской области 24-25 октября проверяли условия содержания осужденных в исправительной колонии строгого режима №6 УФСИН России по Тюменской области, расположенной в Ишиме.

В ишимской колонии отбывают наказание более 1 100 осужденных, ранее содержавшихся в местах лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Прокурорские работники проверили соблюдение режимных требований, законность применения физической силы и специальных средств, трудоиспользование, материально-бытовое, медико-санитарное обеспечение осужденных, воспитательную работу, соблюдение требований пожарной безопасности, организацию питания.

В ходе проверки выявлены нарушения закона в части материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, при соблюдении требований режима, привлечении осужденных к труду и другие.

По результатам проверки на имя врио начальника УФСИН России по Тюменской области подготовлено представление об устранении нарушений закона и привлечении к строгой дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. Ход устранения выявленных нарушений закона прокуратурой области взят на особый контроль, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Помимо проверочных мероприятий работниками прокуратуры вместе с представителями Ишимского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Тюменской области провели прием осужденных, на который явилось 18 человек. Обращения касались несогласия с приговорами судов и медицинского обеспечения. Жалоб о применении сотрудниками исправительного учреждения насилия от осужденных не поступило.