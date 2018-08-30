Детские нейрохирурги ФЦН Тюмени провели более 400 операций с начала года

Около 400 высокотехнологичных операций провели с начала 2018 года в детском отделении Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Помощь по всем видам нейрохирургической помощи здесь оказывают пациентам от рождения до 18 лет.

В ФЦН детям проводят весь спектр нейрохирургических операций, включая врожденные пороки головного мозга, гидроцефалию, опухоли любой локализации. Активно продвигаемся в лечении эпилепсии, в некоторых случаях хирургическим способом можно полностью избавить пациента от приступов, и оснащенность центра позволяет проводить как точную диагностику, так и сами операции.

"Детская нейрохирургия – довольно узкая специализация, требующая максимальной профессиональной деликатности врача. При работе с детьми существует множество специфичных особенностей. Ещё несколько лет назад, к примеру, пациентов с гидроцефалией в России лечили лишь в Москве. Теперь же благодаря эндоскопическим технологиям Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени является лидером в этом направлении, и детей уже отправляют к нам из других регионов страны и даже из стран СНГ", – отметил главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов.

Напомним, в июле в рамках проекта, инициированного Альбертом Суфиановым "Жизнь в ясном сознании", на базе Успенского детского психоневрологического дома-интерната открылся современный кабинет функциональной диагностики эпилепсии. В настоящее время врачи ФЦН оказывают здесь помощь в проведении ЭЭГ-мониторинга – единственного эффективного способа диагностики этой болезни, которой страдают более 112 воспитанников интерната. В перспективе планируется обучить штат специалистов для этого кабинета, где получить помощь смогут не только ребята из интерната, но и другие жители региона, нуждающиеся в обследовании.

Кроме того, по словам врача-невролога, эпилептолога Ольги Клименко, врачи детского отделения ФЦН все чаще проводят операции по восстановлению плечевого сплетения у новорожденных детей вследствие родовой травмы.

"Данная проблема достаточно распространена, мало кто в России ею масштабно занимается. Ели ребенок при рождении повредил плечевое сплетение, в дальнейшем у него может развиваться мышечная слабость конечностей. Зачастую это пытаются лечить медикаментозно, но не всегда помогает. Мы же занимаемся хирургическим лечением такой травмы: врач тончайшим эндоскопом собирает все кровоизлияния, спайки, восстанавливает сплетение и ребенок развивается нормально", - пояснила она.

Врач-невролог также отметила, что не перестает расширяться география пациентов в ФЦН, в том числе в детском отделении. На лечение поступают дети со всех уголков страны от Калининграда до Владивостока, даже из Москвы, а также из стран зарубежья, при этом гражданам России помощь оказывается бесплатно.