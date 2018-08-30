На Цветном бульваре открылся инфопарк, посвященный Тюменской области

В областной столице 30 августа открылся инфопарк "Я люблю тебя. Тюменская область".

В честь открытия для первых гостей провели экскурсию по объекту, куратор проекта Ольга Петрушина рассказала о задумке проекта – признании области в любви и презентовала гостям площадку.

Наполнение инфопарка впечатляет своим разнообразием. Гости площадки могут узнать интересные факты о Тюменской области, посмотреть информационные ролики о регионе и видео, снятые с высоты птичьего полета. Любой желающий получит шанс проверить, насколько хороши его знания о малой родине, поучаствовав в викторине "Открой свою Тюменскую область".

Для самых маленьких подготовлена детская зона, а для любителей поймать момент – фотозона, где можно сделать моментальный снимок на лавочке в виде моста влюбленных.

Не обойдется и без интерактивных развлечений и высоких технологий. Карта желаний позволит поделиться со всеми своими мечтами, 3D-метки с различными объектами напомнят о том, чем богат наш регион, VR-шлем даст возможность заглянуть в будущее – прокатиться по левому берегу Туры, не покидая инфопарка, и увидеть, как он будет выглядеть после благоустройства.

Инфопарк будет работать с 30 августа до 16 сентября на Цветном бульваре ежедневно с 12:00 до 22:00. Каждый вечер гостей площадки ждет особая развлекательная программа. По будням ее начало намечено на 18:00, по выходным – на 16:00.

Сегодня, 30 августа, на бульваре будет много музыки и танцев.

С 18:00 барабанный оркестр "Табо" будет привлекать горожан ритмами Африки, Востока, и русскими народными мелодиями. Каждый желающий сможет сам поиграть на барабанах — ребята с удовольствием проведут мастер-класс.

В 19:00 барабанщики уступят "сцену" джазовому квартету La La BAND, который порадует прохожих песнями в джазовых аранжировках с латиноамериканскими ритмами.