Тюменскому фронтовику исполнилось 105 лет

Фото предоставлено пресс-службой "Единой России"

Андрей Васильевич Кошкаров - старейший участник Великой Отечественной войны, проживающий в Тюмени. Сегодня, 27 августа, ему исполнилось 105 лет.

Кошкаров родился 27 августа 1913 года в деревне Киприянова Уватского района. Окончил физико-математический факультет Московского педагогического института имени Карла Либкнехта. Наряду с учительским дипломом получил звание "младший лейтенант" с присвоением специальности "лётчик-наблюдатель". Экзамен по штурманскому делу у него принимала сама Марина Раскова — знаменитая лётчица, Герой Советского Союза.

В августе 1941 года Андрей Кошкаров был призван в ряды Красной армии, служил помощником начальника оперативно-разведывательного отдела штаба 316-й штурмовой авиадивизии 12-й воздушной армии, принимал участие в войне с Японией на Забайкальском фронте.

Демобилизовавшись в 1946 году, в течение шести лет служил в МВД Бурятской АССР на различных должностях, был инспектором учебно-воспитательной работы по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью, заместителем начальника отдела БДББ, начальником учебной части. Позже стал директором гидротехнического техникума в городе Нукус Узбекской ССР.

В Тюмени Андрей Васильевич живет с 1956 года. 18 лет в лесотехническом техникуме преподавал математику и одновременно до 1969 года заведовал заочным отделением, затем был заместителем директора техникума по учебно-воспитательной работе.

За свою долгую жизнь он удостоен многих наград, среди которых орден Отечественной войны II степени и орден Красной Звезды.

В городе Андрей Васильевич известен как заядлый шахматист, часто выступавший на соревнованиях.

"Научившись играть в детстве, я полюбил шахматы на всю жизнь, - поделился Андрей Васильевич. – Эта игра не просто мое увлечение, она – мое лекарство".

Шахматы в комнате ветерана – на почетном месте. В свой день рождения он сыграл партию с гостями, пришедшими его поздравить – сопредседателем общественного движения "Бессмертный полк России" и почетным гражданином Тюмени Геннадием Нечаевым.

Свои поздравления и подарок фронтовику передал секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов, который также является председатель Общественного совета партийного проекта "Шахматы в школы и детские сады".

Сегодня ветеран-долгожитель получил юбилейные адреса от президента России Владимира Путина, врио главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, и.о. председателя городской думы Николая Романова.