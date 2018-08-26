Фильм по книге тюменского писателя Владислава Крапивина показали в московских кинотеатрах

Фильм "Бегство рогатых викингов", снятый по одноименной книге тюменского писателя Владислава Крапивина, в течение двух недель показывали в сети московских кинотеатров. Теперь картина отправится на показы в детские лагеря и на кинофестивали.

Как пишет "Тюменская область сегодня", в торжественной премьере фильма в Москве принял участие Сергей Глухих, ишимский музыкант, педагог и руководитель детского музыкального ансамбля "Робинзон", с которым Сергей записал для фильма несколько композиций.



Напомним, что автором кинокартины является один из режиссеров "Ералаша" Илья Белостоцкий, а сама по себе она является экранизацией одноименной книги тюменского писателя Владислава Крапивина. В съемках принимали участие профессиональные тюменские актеры, а также тюменские школьники.



Сейчас, после завершения своеобразных "гастролей", авторам станет возможно опубликовать фильм в интернете, а также выпустить его на DVD-дисках и отправить на ТВ.