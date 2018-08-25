Тюменцы могут принять участие в проекте "Клубок надежды"

Тюменцы могут внести свой вклад в создание вязаных вещей и игрушек для детей-сирот в рамках благотворительного проекта "Клубок надежды". Волонтеры просят помочь с покупкой пряжи или поведением мастер-классов.

В рамках проекта активисты вяжут вещи и игрушки для сирот, проводят мастер-классы и презентации на городских площадках. Как отметила основатель проекта Дарья Шадрина, проект набирает обороты и становится общегородским, пишет "Вслух.ру".

"Мы перешли к новому этапу: к "вязальной" части проекта прибавились мастер-классы, презентации на городских площадках, регулярные встречи с детьми и другие мероприятия. Волонтеров стало не хватать",- подчеркнула она.

Волонтерскому объединению нужны единомышленники - все, кто желает помочь сиротам увидеть мир с другой стороны. Даже если горожане не умеют вязать, но хотят помочь развитию проекта, их просят откликнуться и вступить в команду волонтеров.

Пряжу принимают в пунктах приема по адресам: ул. Мельникайте, 116, 2 этаж (студия пряжи), ул. Проезд Заречный, 41 (ЭКО-магазин), ул. А. Протозанова, 16/1, кв. 4 (детский центр в микрорайоне Преображенский), ул. Перекопская, 5, 2 этаж (студия пряжи), ул. Республики, 26, офис 412 (магазин пряжи), ул. П. Артамонова, 8, 2 этаж (магазин трикотажной и плюшевой пряжи), ул. Беловежская, 7 корп. 2, ул. Домостроителей, 38 (магазин "Текстура").