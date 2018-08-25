В тюменских селах продвигают здоровый образ жизни среди детей

В Омутинском районе внедрили серию здоровьесберегающих и пропагандирующих здоровый образ жизни программ для детей, подростков и родителей. Инициатором выступил Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, участники программы "Бэби - спорт" - дети от полутора до шести лет и молодые родители. Для них два раза в неделю проводят тренировки, что формирует у малышей навыки здорового образа жизни и полезные семейные традиции.

В рамках программы "Шаг вперед" организуют регулярные спортивные тренировки для особых детей, для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Занятия способствуют также их социальной адаптации.

Участницы проекта "Перезагрузка" проходят реабилитацию в условиях стационара. В течение месяца реализуются меры профилактики социально опасных заболеваний среди женщин.

"Автобус здоровья" - выездная служба, которая рассказывает родителям о том, как сохранить здоровье всех членов семьи, организуя для них спортивные соревнованиях, приучая жить ярко и активно.