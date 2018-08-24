Тюменцы предлагают сделать из заброшенного памятника архитектуры музей

На этих выходных в Тюмени в памятнике архитектуры начала прошлого века — пожарной каланче на улице Осипенко открывается выставка местных художников. Ее главной темой станет сохранение и переосмысление локального архитектурного наследия.

На выставке тюменцы увидят работы, выполненные в различных стилях и отчасти на нестандартных поверхностях. Полотнами для серии изображений послужили оконные ставни, снятые со старинного дома второй половины XIX века. Восстановлением этого здания на улице Пароходской в Тюмени сейчас занимаются волонтеры фестиваля "Том Сойер фест". На обновленном доме появятся копии оригинальных ставен, пришедших с течением времени в негодность, исходные же створки передали в руки художников — с их помощью они могли выразить свое отношение к историческому наследию.

Организаторы выставки надеются привлечь внимание горожан к вопросам сохранения местных памятников архитектуры, в том числе к судьбе самой пожарной каланчи. Она была построена в начале XX века, сейчас это единственная сохранившаяся в Тюмени дозорная башня, официально она не используется. Вкупе с двухэтажным бывшим административным зданием они составляют ансамбль и обладают статусом выявленного объекта культурного наследия, их техническое состояние оставляет желать лучшего. Местные художники планируют вернуть каланчу в жизнь города в новом статусе — превратить ее в дом-музей, однако зданию требуется реставрация. Сейчас активисты заботятся о башне по мере возможности своими силами.

"Открытие выставки — день начала нашего дома-музея. Нам бы хотелось, чтобы с этого дня она жила и активно процветала, находила новых творцов и новые работы, а коллекция выставки менялась, — рассказывают организаторы. — Сейчас нам нужна помощь в поисках спонсора на проект реставрации башни или любая другая помощь, направленная на поддержание здесь порядка".

Выставка откроется завтра, 25 августа, в 15 часов по адресу улица Осипенко, 35. Также здесь будет работать фримаркет, куда каждый может принести уже ненужные ему, но добротные вещи. Вход на выставку за донейшн. По словам организаторов, сколько она проработает — пока неизвестно, художники нагрянули туда самовольно.

Активисты всё ещё принимают для выставки подходящие по теме работы от горожан — принести их можно завтра с 13.00 до 14.30.

Влада Нерадовская