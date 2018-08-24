В Ночь кино тюменцы посмотрят "Танки", "Рубеж" и историю про последнего богатыря

Ежегодная всероссийская акция "Ночь кино" В Тюменской области пройдет 25 августа. В мероприятии примут участие 16 муниципальных образований. Для зрителей состоятся показы отечественных кинокартин, отобранных по результатам народного голосования на сайте ТАСС.

Лидерами народного онлайн-голосования стали киноленты "Танки" Кима Дружинина 12+, "Рубеж" Дмитрия Тюрина 16+ и "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко 6+. Именно эти работы и будут показаны в "Ночь кино".

В 18:00 тюменцев ждет открытая площадка Центра культуры и искусства "Современник" (Олимпийская, 9). Мероприятие начнется с акции "Фотосессия с мультгероями". Все пришедшие на мероприятие смогут сделать фото с героями известных мультфильмов. В 19:00 начнется праздничная программа с участием профессиональных и самодеятельных артистов, пройдут музыкальные конкурсы и викторины. В 20:00 все желающие смогут посмотреть фильм "Последний богатырь", а с 22:00 – фильм "Рубеж".

Дом культуры "Поиск" (Александра Пушкина, 10) также присоединится к акции. Перед просмотром зрители познакомятся с историей акции и примут участие в киновикторине. Начало – в 19:00. Зрители посмотрят фильм "Последний богатырь", в 21:00 - фильм "Рубеж", а завершится акция просмотром фильма "Танки" в 23:00.

Также, в областной столице участие во всероссийской акции "Ночь кино" примут Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева, Тюменский государственный институт культуры, Музейный комплекс имени Словцова, Исторический парк "Россия - моя история, Кинотеатр "Киномакс" (ТРЦ "Кристалл").