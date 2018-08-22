На "Русском поле" тюменцы радовали москвичей песнями, коврами, деревянными игрушками и сувенирами из резной кости

Тюменские ремесленники и хор имени Геннадия Цыбульского приняли участие в VII Межрегиональном творческом фестивале славянского искусства "Русское поле", который прошел в Москве 18 августа.

В этом году фестиваль был посвящен российской глубинке, участие в нем приняли 58 регионов. Около 2500 участников и свыше 200 тысяч зрителей вместила в этот раз большая фестивальная деревня в музее-заповеднике "Коломенское".

Фестиваль "Русское поле" позволяет показать красоту и смысл исконно русских традиций. Для этого в столицу ежегодно со всей страны съезжаются ремесленники, артисты, кулинары, силачи. Каждый из них представляет не только свое неповторимое мастерство, но и свой регион.

Тюменская область в фестивале участвует с 2012 года. В этом году наш регион представлял народный хор русской песни имени Геннадия Цыбульского – старейший самодеятельный коллектив Тюменской области, лауреат международных, всероссийских конкурсов и фестивалей. В качестве визитки и в рамках конкурса хор исполнил песню "Сторонка тюменская":

"Эта песня - наша визитная карточка. А про что мы должны петь в Москве? Конечно, про Тюмень! Дело в том, что музыку к песне написал бывший руководитель нашего хора. На фестиваль в первый раз мы таким составом приехали. Сегодня есть возможность посмотреть и оценить выступления наших коллег. Коллективы все хорошие - и поют, и танцуют прекрасно! Молодцы!" - поделился впечатлениями художественный руководитель хора Сергей Мокиенко.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Центр промыслов и ремёсел" представляли четыре человека. О народных промыслах региона всем желающим рассказывала руководитель центра Лариса Чуфисова.

Мастер по ковроткачеству Наталья Денисова показывала гостям праздника, как делают тюменские махровые ковры, рассказывала об их уникальности и популярности в дореволюционной России. На выставке-ярмарке желающие могли купить традиционные махровые ковры из 100% шерсти ручного ткачества, сувениры из кости, вязаные варежки и обрядовых куколок.

Многие хотели сами изготовить сувениры и лично пообщаться с ремесленниками. Для всех желающих Сергей Самохвалов в ремесленном ряду проводил мастер-класс по резке кости. Дети и взрослые могли сделать себе небольшие сувениры из среза рога, кусочков кости мамонта или другого животного.

Не было отбоя от ребятни, их родителей и бабушек у стола мастера художественной резьбы по дереву Святослава Шитова. Обрабатывая древесину или раскрашивая заготовки, они увлеченно слушали рассказы Святослава об уникальной тюменской домовой резьбе, знакомились с историей традиционной сибирской деревянной игрушки.

Фестиваль "Русское поле" является одним из самых ярких и самых масштабных фольклорных событий в жизни страны. Помимо традиционной программы, несколько площадок в этом году представлены впервые. Гости могли подивиться силе атлетов на "Богатырской заставе", оценить уникальные наряды в народном стиле в "Девичьем ряду", приобрести товары от мастеров-ремесленников в "Купеческом ряду" и проголосовать за лучший региональный ремесленный дом, а также услышать Всероссийский колокольный перезвон в исполнении лучших звонарей страны.

Хэдлайнерами фестиваля стали Надежда Бабкина, Ольга Кормухина, Пелагея и Владимир Пресняков. Народные песни прозвучали в исполнении Большого русского хора под руководством народного артиста России Павла Овсянникова.

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Организатором фестиваля выступает департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. "Мы очень рады, что на VII фестиваль славянского искусства "Русское поле" по нашему приглашению приехали коллективы из 58 регионов. Я думаю, для будущих фестивалей это не предел, - отметил руководитель департамента Виталий Сучков. - Мы благодарны губернаторам областей, руководителям республик и краев за то, что они понимают важность мероприятия и сюда приехали самые лучшие коллективы наших российских регионов. Сегодня будет представлен новый гимн "Русского поля". И мы надеемся, что эта песня понравится миллионам россиян. Мы приглашаем на "Русское поле" всех, кто любит славянские искусство. Хотя я должен сказать, что межрегиональный фестиваль свое звание уже перерос. Он стал межнациональным. Думаю, что в недалеком будущем он станет и международным фестивалем".

Автор фото - Юрий Гудок.

Татьяна Тихонова