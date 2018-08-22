Правительство Тюменской области поможет двум многодетным семьям построить дома

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор в режиме видео-конференц-связи провел личный прием с многодетными семьями из Нижнетавдинского и Тобольского районов, которые обратились за помощью в трудной жизненной ситуации.

В семье из Нижнетавдинского района воспитываются трое дочерей и трое сыновей. Семья крепкая, родители работают. Все вместе занимаются и личным подсобным хозяйством, держат коров, лошадей и кур. Летом этого года в семье случилась беда, из-за пожара сгорел собственный большой дом и все имущество. Односельчане и органы социальной защиты поддержали семью и оказали первоочередную помощь. Теперь на месте сгоревшего дома предстоит построить новое жилье. Так как собственных средств на эти цели у семьи недостаточно, глава семейства обратился за помощью.

Еще в одной семье из Тобольского района родители воспитывают восьмерых детей. Сейчас семья проживает в ветхом доме, обрабатывают собственный огород. Многодетной семье выделен земельный участок. На средства материнского капитала родители приобрели сруб дома. Самостоятельно огородили участок, залили фундамент для дома, подвели его под крышу, установили окна, двери. На завершение строительства собственных средств не хватило. Еще необходимо приобрести строительные материалы для пола, потолка, а также проведения электричества в дом. Потому и обратились за помощью.

По поручению врио губернатора семьям выделят средства на решение жилищных вопросов на условиях социального контракта.