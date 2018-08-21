Программистам-школьникам бросили кибервызов

Серию образовательных мероприятий для школьников, направленных на повышение уровня знаний о безопасности в digital-пространстве и возможностях их применения в повседневной жизни, проведет Ростелеком. В сентябре компания организует всероссийскую онлайн-олимпиаду по информационной безопасности "Кибервызов". Ее участниками станут школьники 8-11-х классов, владеющие навыками программирования.

Вице-президент по информационной безопасности ПАО "Ростелеком" Игорь Ляпунов:

"Ростелеком" уделяет большое внимание повышению грамотности детей и подростков в сфере кибербезопасности. Это одно из приоритетных направлений деятельности компании в социальной сфере, которое включает взаимодействие с вузами, программы стажировки, проведение всероссийских олимпиад и других мероприятий, направленных на поддержку талантливых ребят. Олимпиада "Кибервызов" станет для таких молодых дарований отличной возможностью повысить уровень теоретических и практических знаний в области технологий кибербезопасности".

Олимпиада пройдет в несколько этапов. Сначала состоятся индивидуальные онлайн-соревнования в формате CTF (Capture The Flag – захват флага) с набором заданий различной сложности. За их выполнение будут начисляться баллы. Правильность и скорость ответа мгновенно оценит программный комплекс. Участнику предоставляется неограниченное число попыток.

80 старшеклассников, набравших максимальное количество баллов, пройдут скайп-интервью с экспертами "Ростелекома". По его результатам 60 человек отправятся в образовательный центр "Сириус" (Сочи) на тематическую смену по кибербезопасности (1–24 ноября).

В последующем компания будет привлекать на стажировки талантливую молодежь, тем самым поддерживая образовательную триаду "школа-вуз-работодатель".

Для участия в олимпиаде необходимо до 10 сентября зарегистрироваться на сайте. С 11 по 15 сентября пройдет онлайн-олимпиада, а с 16 по 19 сентября – скайп-интервью с финалистами. Результаты будут опубликованы 20 сентября.