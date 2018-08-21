В Музейном комплексе имени Словцова прошёл симпозиум NEMOSKVA

Международный передвижной симпозиум NEMOSKVA прошел в тюменском музейном комплексе имени Ивана Словцова 19 августа. В рамках мероприятия состоялись портфолио-ревю идей художественных проектов современных художников Тюменской области, а также передвижная выставка нереализованных идей региональных художников "Большая страна – большие идеи".

Как рассказали в пресс-службе музейно-просветительского объединения, более трехсот человек посетители лекцию независимого куратора, писателя и издателя Моники Шевчик "Роль современного искусства на быстроразвивающихся территориях".

Долгосрочный проект межрегионального взаимодействия в области современного искусства был разработан Государственным центром современного искусства в составе РОСИЗО при поддержке министерства культуры Российской Федерации.

Симпозиум NEMOSKVA - это стратегическая программа развития современной культуры в российских регионах с 2018 по 2022 год. Проект получил грант фонда В. Потанина по программе "Музей без границ" и сейчас выходит на всеобщее обозрение.

Организаторы ставят цели по развитию горизонтальных связей, продвижению региональных художников и кураторов, исследованию культурной ситуации на местах и созданию новых возможностей для международного сотрудничества. Итоговым результатом проекта станет одноименная выставка, представляющая актуальный образ современного искусства регионов России в России и за рубежом.