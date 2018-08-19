Тюменские реконструкторы отправились на фестиваль в Троицк

Тюменские ролевики выступят на фестивале исторической реконструкции "южный рубеж", который проходит 19 августа в городе Троицк Челябинской области.

В этом году фестиваль объединит команды из 13 городов России. Мероприятие будет проходить у реки Уй, слева от международной трассы "Екатеринбург - Костанай". После пролога состоится представление клубов-участников и приглашенный гостей, а затем начнется боевая часть. Здесь пройдут мужское и женское многоборье, турнир дружин. Будет проведено несколько конкурсов, в том числе – кулинарный, где участникам предстоит приготовить блюда, исторически подходящие под временные рамки VIII-XIII веков. В завершение фестиваля планируются торжественные "похороны знатного руса". И все это – под музыкальное сопровождение фолк-исполнителей, пишет "Тюменская область сегодня".