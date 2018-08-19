Тюменские врачи выполнили сложную операцию на сердце без надрезов

Врачи Областной клинической больницы №1 в Тюмени успешно выполнили редкую операцию по удалению инородного тела из полости сердца без разреза на грудной клетке. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Некоторое время назад пациенту имплантировали "порт" для длительного внутривенного введения лекарств. Случилось так, что фрагмент установленного в вене катетера деформировался и отсоединился. С током крови его вынесло в полость сердца. как отмечают специалисты, это крайне редкое явление.

Жизнь пациента оказалась под угрозой. Тюменские врачи приняли решение извлечь инородное тело без открытого хирургического вмешательства. Операция проходила под руководством заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Дмитрия Крашенинина. В специализированной рентгеноперационной в венозную систему пациента ввели особый инструмент, с помощью которого удалось захватить и извлечь оторвавшийся фрагмент. Все манипуляции проводились через прокол диаметром 2 мм. При этом пациент находился в сознании и мог наблюдать за ходом операции на мониторе.

Отметим, проводить подобные эндоваскулярные (через сосуд) операции врачи "ОКБ №1" могут практически на любом органе, возраст пациента значения не имеет.