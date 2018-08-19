Эксперты из разных городов помогают создать имиджевый облик Тобольска

Участники проекта "Вектор улиц" прошли обучение у экспертов в различных творческих сферах и приступают к созданию имиджевого облика Тобольска. По итогу работы в группах 18 и 19 августа тоболяки создадут 7 объектов уличного искусства.

Предварительно в течение трех дней тоболяки посещали тематические мастер-классы по семи направлениям и воркшопы. Дизайнеры, фотографы, художники, архитекторы и музыканты развивали свои профессиональные навыки и надпрофессиональные компетенции.

С фотографами работал тюменский фотохудожник и член союза фотохудожников России Евгений Шульц. Он рассказал участникам направления о специфике создания фоторепортажей и поделился советами по постановке кадра. Видеографы встретились с режиссером монтажа Иваном Дружининым. На занятии тюменец отметил, что для создания хорошего видеоролика необходимы: сценарий, команда и понимание цели и миссии ролика.

Со стендаперами работал Дмитрий Пензин из Тюмени, участник первого Stand Up на ТНТ. Мастер-класс по архитектуре малых форм провел архитектор и соорганизатор Центра прикладной урбанистики Екатеринбурга Дмитрий Протасевич.

Уличные музыканты познакомились с музыкальными направлениями —dnb, dubstep, glitch hop, electronic music, edm, score sound, ethnic, instrumental, hip-hop, trap. А эксперты направления — музыкант и DJ Алексей Полищук и солистка и музыкальный продюсер группы ГРОТ Екатерина Бардыш — поделились опытом продюсирования и создания музыки.

Тобольские дизайнеры посетили мастер-класс санкт-петербурского дизайнера Ирины Курносенко, где учились разрабатывать дизайн одежды и создавать рисунки на тканях. А граффитисты вместе с тюменским стрит-артером и победителем фестиваля "Гаражи" Виталием Морсом осваивали основные техники граффити и стрит-арта, пишут "Аргументы и Факты - Западная Сибирь".