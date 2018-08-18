В Сладковском районе налаживают производство сыров

Выгодное применение избыткам молока нашли работники крестьянского хозяйства "Роса" в Сладковском районе. Здесь начали изготавливать сыр для себя и на продажу. Производство, которое поначалу казалось вынужденным, оказалось рентабельным. В планах – пополнить кадровый состав, чтобы дело стало постоянным.

В прошлом году сельскому предпринимателю из-за переизбытка пришлось вылить 7,5 тонн молока. До прошлого года проблем со сбытом молока не было, но в течение трех дней 2,5 тонны молока каждый день не находили применения, рассказал Багытжан Исильбаев.

"Именно тогда мы и вспомнили про подарок немецкого специалиста, который когда-то подарил сыродельную емкость, – поведал Багытжан Хайруллович. – Электроника выдерживает соответствующий температурный режим, чтобы при созревании сыра не было никаких микро- и макро- отклонений. Подарок стоял в таком месте, что всегда мешал. Решили попробовать. Поискали информацию в Интернете, закупили все необходимое и приступили к производству".

Как пишет "Тюменская область сегодня", вместе с руководителем хозяйства Багытжаном Исильбаевым трудятся его братья. Для решения проблем с кадрами Багытжан Хайруллович построил в селе Александровка общежитие для рабочих. Во время уборки урожая требуется много людей и в такие критические моменты руководитель обращается к землякам, родственникам и одноклассникам.

За кадрами иногда приходится ехать в глухие деревни Омской области, в которых живут люди, не испорченные цивилизацией. Некоторые из рабочих в хозяйстве "Роса" зарабатывают по 3,5 тысячи рублей в день.

Например, комбайнер Александр Арцев заготавливает 180 тюков сена по 20 рублей каждый. Здесь никто никого не обманывает: заработал – получи. Сейчас предприниматель строит в селе новое комфортное общежитие. Причем, предприниматель не берет кредиты и рассчитывает только на свои силы.