Тюменцы могут стать волонтерами фестиваля ГТО

Организаторы областного семейного фестиваля "Готов к труду и обороне", который пройдет 9 сентября, объявили о наборе волонтеров. Добровольцам будут работать с 9:00 до 19:00, в их задачи войдет помощь судьям на площадке, приглашение потенциальных участников, оформление площадки.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Добровольцыроссии.рф как волонтер, заполнив профиль полностью, уточнив мероприятие "Тюменская осень", выбрать роль "Волонтер площадки ГТО" и написать Екатерине Польщиковой. https://vk.com/kpolshikova

Участвуя в мероприятии, волонтеры получат опыт, новые знакомства, общение с интересными людьми, развитие организационных навыков и ораторского мастерства, запись в волонтерской книжке и возможность попасть в областной реестр добровольцев. Также для волонтеров предусмотрено обучение на судью ГТО, пишет "Вслух.ру".