Лариса Невидайло: "Тюменская марка" повышает качество жизни тюменцев

"Тюменская марка" — это проект, который ставит знак качества лучшей продукции Тюмени, и чем больше предприятий будет носить звание победителей конкурса "Тюменская марка", тем выше будет уровень качества нашей жизни. Об этом заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло, обращаясь к участникам конкурса.

"Призываю предпринимателей участвовать в конкурсе "Тюменская марка", ведь это возможность заявить о себе и своей продукции, получить новые ниши как на рынке, так и в экономике. Также приглашаю тюменцев стать "народными экспертами": посмотреть, оценить, выбрать победителей конкурса "Тюменская марка" и тем самым внести свой вклад в улучшение качества тюменской продукции и качества жизни тюменцев", — отметила Лариса Невидайло.

Напомним, регистрация участников и "народных экспертов" конкурса "Тюменская марка" продолжается на сайте www.marka72.ru и продлится до 7 сентября. Победители конкурса получат бесплатный пакет рекламных продуктов на телевидении и в интернете. Для жителей в ходе проведения конкурса будут разыграны десятки призов. Главным событием станет выставка "Тюменская марка", которая состоится 26–27 октября. Ожидается, что в этом году ее посетят более десяти тысяч человек. Телефон горячей линии конкурса: 8(3452) 288-401.

"Тюменская марка" — ежегодный конкурс среди субъектов малого и среднего бизнеса города Тюмени. Проводится в целях содействия развитию субъектов предпринимательства на территории города Тюмени, пропаганды предпринимательской деятельности, выявления, популяризации и поощрения лучших предприятий, вносящих вклад в социально-экономическое развитие города Тюмени.