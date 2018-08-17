Тюменцы могут купить абонементы в филармонию со скидкой

Официальное открытие касс в преддверии нового театрального сезона стартует в городе с Тюменского драмтеатра завтра, 18 августа. В этот день во всех кассах Тюменского концертно-театрального объединения можно будет купить абонементы Тюменской филармонии с участием актеров театра и кино, а также на балет со скидкой 20%.
Абонементы, участвующие в акции: абонемент №11 "Мелодия стиха и прозы" (Саид Багов , Борис Галкин , Валерий Баринов); абонемент №12 "Пушкинский венок" (Евгений Князев , Сергей Никоненко , Даниил Спиваковский и Дмитрий Дюжев); абонемент №14 "Белое адажио" (Жизель. Корсар, Лебединое озеро).
В пресс-службе ТКТО отмечают, что при покупке билета на концерт с участием Григория Сиятвинды "Моцарт и Сальери" (11 октября), музыкальную драму "Претерпевшие до конца" (23 октября) или балет "Щелкунчик" (13 октября) скидка на покупку абонемента увеличивается еще на 10%.
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