В Тюмени открывается первый музей ретро-техники

Техническое открытие частного музея ретро-техники имени Владимира Михайлова, основателя группы компаний "Дина", состоится сегодня, 17 августа. Официальное, с праздником, живой музыкой, сладкой ватой и сюрпризами - в субботу, 18 августа. Все эти два дня прогуляться по экспозиции можно бесплатно.

Как рассказал журналистам сын Владимира Васильевича Иван Михайлов, отец при жизни хотел передать коллекцию городу, но не удалось. Сын воплотил идею в жизнь, выделив под музей часть ранее сдаваемых арендаторам площадей. За три месяца силами сотрудников "Дины" большая часть машин отреставрирована, все экспонаты на ходу.

Как отметил Иван, подобные музеи есть в Санкт-Петербурге, Сочи, под Екатеринбургом. Основное отличие тюменского музея - на выставке нет иностранных автомобилей, все произведены советским автопромом. Исключением являются три машины-самоделки, или реплики: две из них созданы по фотографиям, третья - фантазия.

Как отметил создатель музея, открывающаяся выставка будет еще меняться, дополняться экспонатами, интерактивом для детей, зоной отдыха и питания и так далее. Но и сейчас здесь очень интересно. Вся информация о машинах будет представлена на информационных табличках, в дальнейшем может появиться аудиогид.

С полной коллекцией ретро-транспорта группы компаний "Дина", в которой более 120 экземпляров редкой авто и мототехники, можно ознакомиться на сайте компании, но лучше все увидеть лично.