Тюменцев ждут на народное гуляние "Здравствуй, яблочный наш спас"

Народное гуляние "Здравствуй, яблочный наш спас" состоится на базе дома культуры и творчества "Торфяник" 17 августа в 17 часов, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Кроме развлекательной программы гостей праздника будет ждать выставка-продажа изделий студии декоративно-прикладного творчества "Рукодельница", а также подведение итогов конкурса "Яблоко от яблони" и "Яблочные вкусняшки".

Напомним, в рамках конкурса "Яблочные вкусняшки" можно принести свое кулинарное творчество прямо на мероприятие. Главное условие участия – содержание в кулинарном изделии яблок и наличие не более 10 ингредиентов в рецепте.

Победители конкурсов получат грамоты и ценные призы. Всех желающих приглашают на грандиозный праздник получить массу незабываемых эмоций.