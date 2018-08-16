Жители районов Тюменской области смогут познакомиться с художественным наследием из музейного собрания

Акция Тюменского музейно-просветительского объединения "Приобщение", посвященная 75-летию Тюменской области, познакомит жителей районов Тюменской области с художественными полотнами XX века из музейного собрания. В рамках проекта, который стартует в августе 2018 года и продлится до сентября 2019 года, в разных населенных пунктах состоятся передвижные выставки.

Как отмечают специалисты музейного объединения, реализация выставочного проекта должна способствовать формированию у населения Тюменской области стремления познать художественный образ страны с ее культурными и духовными ценностями, сохранить и транслировать культурные традиции своей Родины, расширить кругозор, развить уважительное отношение к художественным традициям и музейному наследию. Каждая картина сопровождается информацией на двух языках – русском и английском.

Передвижной формат выставок позволит развернуть экспонирование живописных полотен на площадях образовательных, культурно-просветительных и административных учреждений муниципальных районов Тюменской области. В ходе акции "Приобщение" в течение года доступ к культурно-художественным ценностям из музейных коллекций ГАУК ТО "ТМПО" получат почти 300 тысяч жителей региона.

"Мы стремимся обеспечить равный доступ к культурным ценностям всем жителям региона. Для населения районов это особенно актуально. Посетители мероприятий смогут приобщиться к прекрасному, освоить новые творческие навыки, научиться анализировать произведения искусства. Уверена, что многим это будет интересно", - отметила генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова.

В программу просветительских мероприятий войдут мастер-классы по рисованию, технике монотопия, линогравюре, граттажу и другие, а также художественная гостиная, посвященная сибирским деятелям искусства.

Первой площадкой показа художественных произведений станет Нижнетавдинский район, который отмечает 95-летие со дня своего образования.