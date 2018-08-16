Главный педиатр Тюменской области назвала основные причины детской смертности в регионе

В Тюмени вопросы профилактики детской смертности от внешних причин обсудили на базе тюменского центра "Семья" в рамках форума по реализации национального проекта "Здравоохранение". В семинаре приняли участие представители учреждений образования, организаций, занимающихся досугом детей, общественных организаций.

Специалисты отметили, что наш регион — один из лучших регионов России по темпам снижения младенческой и детской смертности, однако тревожной остается статистика внешних причин смертности детей.

Ежегодно в Тюменской области вследствие различных травм погибает около 60 детей в возрасте до 17 лет. Как рассказала главный педиатр Тюменской области Светлана Ушакова, основными внешними причинами смерти детей разных возрастов являются дорожно-транспортные происшествия, неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил безопасного поведения на воде.

По словам начальника отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента здравоохранения Тюменской области Елены Дедюкиной, основа профилактики детской смертности от внешних причин — грамотное консультирование, в том числе и родителей. Необходимо создать унифицированное пособие по предупреждению травматизма среди детей, которое бы тиражировалось в социальные службы, учреждения здравоохранения и сферы образования, поскольку в профилактике детской смертности от внешних причин должны участвовать все — это определяющий фактор эффективности предпринимаемых мер. Многое зависит и от того, насколько налажено взаимодействие между заинтересованными структурами.

Как сообщили в Областном центре медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины, по итогам обсуждения были сформированы предложения по профилактике детского травматизма и смертности от вешних причин. Среди озвученных инициатив — безопасная школа, обучение детей поведению в чрезвычайных ситуациях представителями ГИБДД и МЧС, социальная реклама о предупреждении детского травматизма через предприятия ЖКХ, беседы детских эндокринологов о возможных проблемах в период полового созревания.